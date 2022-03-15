الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمنى يرحب بقرار «الداخلية العرب» تصنيف مليشيا الحوثى جماعة إرهابية

وزير الإعلام اليمنى
وزير الإعلام اليمنى

 رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، بقرار الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اعتماد تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، واعتمادها ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، والذي جاء بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624) حمل ذات المضمون.

وأوضح معمر الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن القرارين يعكسان الإجماع الدولي والعربي على اعتبار مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ انقلابها واعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية والإمارات، وتهديد امن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد "الأرياني"، المضي في اتخاذ إجراءات عملية لحصر قيادات وعناصر مليشيا الحوثي، والمنخرطين في أنشطة داعمة لها "كيانات، وأفراد"، وأنشطتها السياسية والإعلامية والتجارية التي تم رصدها في عدد من البلدان العربية، والعمل على ملاحقتهم قانونيًا وتقديمهم للعدالة باعتبارهم عناصر إرهابية.

ودعا "الإرياني"، الأشقاء في مختلف الدول العربية، إلى ترجمة قرار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مستوى بلدانهم، عبر اإصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وملاحقة وضبط قياداتها وعناصرها، وتسليمهم للحكومة اليمنية، وتجميد أرصدتها، وحظر مختلف أنشطتها.

أمن قانون لقاء اليمن الداخلية سعودي الدول العربية الاعلام السياسية

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