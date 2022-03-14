جونسون يرفض استضافة اللاجئين الأوكرانيين

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه من غير المرجح أن يستضيف في منزله الحكومي بشارع دواننيج ستريت لاجئين أوكرانيين لأسباب أمنية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني إلى أن جونسون لن يشارك في المخطط الجديد لدعوة الأشخاص الفارين من الصراع في أوروبا الشرقية إلى منازلهم، لكنه قال إن ما يقررون فعل هذا متروك للوزراء، وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، إن عائلته ستتقدم بطلب للحصول على استضافة لاجئين أوكران، فيما قال وزير التسوية والإسكان والمجتمعات مايكل جوف إنه يفكر في تقديم نفسه كمضيف.

ومع ذلك، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه سيكون من الصعب عليه "توفير الوقت" وقال عمدة حزب العمال في لندن صادق خان إنه ليس لديه مساحة في منزل عائلته.

وستحصل الأسر البريطانية على 350 جنيهًا إسترلينيًا معفاة من الضرائب في الشهر من الحكومة كنوع من الشكر لاستضافة لاجئ لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقالت الشبكة إن جونسون يعيش في شقة بشارع داونينج ستريت (مقر الحكومة) مع زوجته كاري وطفليهما.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء: "هناك تحديات محددة حول الأمن على إسكان الناس في مقر رئيس الحكومة".

فيما أكد مسؤول بريطاني أنه لن يكون هناك حد لعدد اللاجئين الأوكرانيين الذين يمكنهم القدوم إلى المملكة المتحدة لأنهم "في أمس الحاجة".

وكخطوة فورية ، يُطلب من الراغبين في استضافة اللاجئين تسجيل اهتمامهم على موقع "منازل لأوكرانيا" الجديد.

وقالت مصادر حكومية في وقت لاحق إنه حتى الساعة 6:30 من مساء اليوم الإثنين ، سجل 20 ألف شخص بالفعل أسماءهم لعرض منازلهم على الأوكرانيين.

وشمل ذلك تسجيل 1500 شخص لتقديم الدعم في غضون الساعة الأولى من بدء تشغيل الموقع بعد ظهر اليوم الاثنين.

فيما أوضح ساجد جاويد أنه إذا لم يكن لدى الناس القدرة على توفير مساحة في منازلهم، فهناك طرق أخرى للمساعدة.