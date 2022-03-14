الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: المبعوثان الأمريكي والصيني أجريا نقاشًا جوهريًا حول حرب روسيا وأوكرانيا

البيت الابيض
البيت الابيض

أفاد البيت الأبيض، مساء الإثنين، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، أجريا في روما اليوم "نقاشا جوهريا حول حرب روسيا على أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض في بيان مقتضب، أنهما شددا "على أهمية الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين"،  في وقت تصعد واشنطن ضغوطها على بكين التي تمتنع حتى الآن عن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا، وفق “فرانس برس”.

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن، أعلنت مساء أمس أن مسؤولين صينيين وأمريكيين سيجتمعون في روما غدًا الاثنين لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على الأمن العالمي.

وقالت هورن في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " سيكون مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولون من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في روما، حيث يلتقي سوليفان مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية يانغ جيتشي كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

وأضافت أن "الجانبين سيناقشان الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين البلدين ومناقشة تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي".

كما سيلتقي سوليفان مع لويجي ماتيولو المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، لمناقشة "تنسيق استجابة دولية قوية وموحدة للحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ويأتي ذلك اللقاء في وقت دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان، الولايات المتحدة الأمريكية لضرورة توضيح حقيقة أنشطتها العسكرية والبيولوجية في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا.

وعلق تشاو عن أنشطة معامل بيولوجية في أوكرانيا تمولها الولايات المتحدة، وقال في إفادة صحفية: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد إثبات صدق أنشطتها، فلماذا لا تفتح هذه المختبرات البيولوجية للتفتيش المستقل من قبل خبراء دوليين؟".

وأضاف المسؤول الصيني أن النشاط العسكري البيولوجي في أوكرانيا هو مصدر قلق للمجتمع الدولي، ووفقًا للمعلومات التي تم نشرها مؤخرا، تعمل عشرات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بناء على طلبات من وزارة الدفاع الأمريكية.

هذا، وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي.

الولايات المتحدة الصين المبعوثان الامريكي والصيني لقاء روما ​روسيا​ ​أوكرانيا

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