الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الأمن الأوروبى: حرب روسيا فى أوكرانيا «فشل تكتيكى واستراتيجى»

وزير الخارجية البولندي
وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو

قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، الذي تترأس بلاده في 2022 منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا اليوم هي "فشل تكتيكي واستراتيجي".

وأضاف الوزير: أنه نتيجة لذلك غيرت روسيا مقاربتها منذ غزو اوكرانيا في 24 فبراير و"هاجمت منشآت مدنية". 

وأعلن أن هذا هو "إرهاب الدولة" وسيتم "محاكمة" مرتكبيه.

وفيما تتهمه موسكو بأنه يفتقر إلى الحياد في رئاسته لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، شدد زبيغنيو راو على أن "الحياد يتوقف حيث تبدأ انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وقال أيضا، إنه في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "روسيا لديها كل الإمكانات للعمل دبلوماسيا بشأن مخاوفها الأمنية". لكن الوزير أعرب عن أسفه "لأن يكون السيناريو الأسوأ تحول إلى حقيقة".

وتابع: أن "عدوان روسيا يعرض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للخطر ويهدد تنظيمها ومستقبلها"، مشيرا إلى أنه سيتوجه قريبا إلى مولدافيا والبلقان للتشديد على حل سلمي للأزمة وتجديد هذه الهيئة المتخصصة في الحوار والتعاون.

خلال مؤتمر صحافي دعا الوزير البولندي روسيا مرة أخرى إلى وقف الأعمال العدائية.

وقال: "ندعو روسيا للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية" و"الدخول في حوار مهم وجوهري للبحث عن حل سلمي للأزمة الحالية".

من جهتها، أعلنت روسيا عن شن مزيد من الهجمات على مواقع يشتبه أنها لمقاتلين أجانب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في بيان "نعرف جميع مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. ستتواصل الهجمات الموجهة ضدهم.. يقوم عدد من الدول الغربية بالترويج على مستوى الدولة لمشاركة مواطنيهم كمرتزقة في أوكرانيا للقيام بأعمال عدائية ضد القوات الروسية".

وقد هاجم الجيش الروسي منطقة يافاريف للتدريب العسكري في غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل مقاتلين أجانب، وفقا لروسيا.

ونفت أوكرانيا هذا في وقت لاحق وتحدثت عن "دعاية روسية محضة".

وذكرت مصادر أوكرانية أن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا وأصيب 134 آخرين في الهجوم الذي وقع شمال غرب مدينة لفيف. ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي يقدمها طرفا الحرب.

وقد دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المتطوعين من كل أنحاء العالم إلى الحضور إلى أوكرانيا والقتال كجزء من قوة دولية ضد الجيش الروسي. 

ووفقا لمعلومات من كييف، يرغب الآلاف في الاستجابة لهذه الدعوة.

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بولندا زبيغنيوا راو الغزو الروسي لأوكرانيا الحرب الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

بيان عاجل من «التعليم» للمعلمين المثبتين من دفعة 2011 حتى 2022

«أمن القاهرة» يفحص فيديو مشاجرة طلبة داخل مدرسة لغات

وائل لطفي يحاور أحمد عبدالمعطي حجازي.. 7 أسئلة عن 70 عامًا من الشعر

خناقة المدرسة الدولية.. ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف الفيديوهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة