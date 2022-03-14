الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الحوت» يطالب بتشكيل لجنة لإدارة أزمات القطاع الخاص تزامنًا مع الحرب الأوكرانية

رجال الاعمال
رجال الاعمال

قال محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية البنانية لرجال الأعمال، إن الصناعة والإنتاج تحولت من كونها أساس تقدم ونهضة الدول  إلى مسار جديد أهم باعتبارها أمن قومي لأي دولة خاصةً بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والاغلاق. 

جاء ذلك خلال استضافة الجمعية لزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ضمن ندوة بعنوان “الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية”.

وتابع: “مصر كانت من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونةٍ وصلابةٍ  أن تواجه الازمة بل تحولت إلى فرص جديدة  ترجمتها أرقامُ النمو الاقتصادي الذي اصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب في أوكرانيا تحديًا جديدًا وصعبًا تبقى دائما كلمة السر في تجاوزه الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة ثم التصدير”.

وأضاف الحوت، أن الظروف الدولية الطارئة تتطلب إجراءات  وآليات عمل غير تقليدية  تتواكب مع طبيعة وقوة هذه المتغيرات، ولا خلاف على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة  لمساندة القطاع الخاص على مواصلة دوره في البناء والتنمية وكذلك ضرورة توعية المواطنين بما نواجه من تحديات على المستوى المالي اللوجيستي.

وأشار الي تطلعه للخروج بأجندة تعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال  لمواجهة الوضع الحالي، مؤكدًا على ضرورة تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ويكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل اي مشاكل يواجهها الصَانّع مع أي جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل على القطاع الخاص ونَرفَعَ عِبءَ المَشاكل المتعلقة بالبيروقراطية.

محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال يطالب بتشكيل لجنة لحل الازمات تراسها الحكومة

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وائل لطفي

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