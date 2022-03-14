نقيب التمريض تستعرض خطة مواجهة الكوارث فى مصر

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، فى فعاليات الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، حيث استعرضت خطة التمريض في مواجهة الكوارث في مصر خاصةً اثناء مواجهة فيروس كورونا.

أعربت نقيب التمريض، فى بيان الاثنين، عن سعادتها بالمشاركة فى الملتقى الـ23 لاتحاد المستشفيات العربية وبالتكريم الذى حصدته من الملتقى، فى نهاية المحاضرة التى القتها اليوم حول خطة التمريض في مواجهة الكوارث في مصر، بمشاركة ٩٠ عضو من افراد هيئة التمريض علي مستوي الجمهورية.

وفيما يتعلق بتفاصيل خطة التمريض فى مواجهة الكوارث، أكدت كوثر أنها تتضمن التأكيد على التدريب المستمر لأطقم التمريض فى المحافظات، والدعم النفسى المقدم لأطقم التمريض، والأمان للفريق الصحى والمرضى أثناء العمل، وألية تقديم الخدمة بجودة عالية، وكيفية تفادى المخاطر الناجمة عن الإصابة بالأمراض الوبائية والمعدية ومنها فيروس كورونا.

وأشارت كوثر إلى أن أفراد هيئة التمريض يشكلوا العمود الفقرى لنظام الرعاية الصحية، لافته إلى أنه فى حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية فإن أول من يتعامل مع المصاب هم أطقم التمريض، مما يؤكد على دورهم المحورى فى مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت أن تمريض الطوارئ أو الكوارث الطبيعية يكون على دراية تامة للتعامل مع الحالات الحرجة ومنها؛ النزيف الداخلى، والنزيف الخارجى، وانعاش القلب والرئتين، والطوارئ القلبية، والسكتة الدماغية، فقدان الوعى، الاغماء، الصدمات، الانهاك الحرارى، الاصابات العظمية والمفصلية، الاهتناق، الغرق، الحروق، ضربة الشمس، لدغات الافعى ولسعة العقرب.