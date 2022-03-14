الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقيب التمريض تستعرض خطة مواجهة الكوارث فى مصر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، فى فعاليات الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، حيث استعرضت خطة التمريض في مواجهة الكوارث في مصر خاصةً اثناء مواجهة فيروس كورونا.

IMG-20220314-WA0022

أعربت نقيب التمريض، فى بيان الاثنين، عن سعادتها بالمشاركة فى الملتقى الـ23 لاتحاد المستشفيات العربية وبالتكريم الذى حصدته من الملتقى، فى نهاية المحاضرة التى القتها اليوم حول خطة التمريض في مواجهة الكوارث في مصر، بمشاركة ٩٠ عضو من افراد هيئة التمريض علي مستوي الجمهورية.

IMG-20220314-WA0025

وفيما يتعلق بتفاصيل خطة التمريض فى مواجهة الكوارث، أكدت كوثر أنها تتضمن التأكيد على التدريب المستمر لأطقم التمريض فى المحافظات، والدعم النفسى المقدم لأطقم التمريض، والأمان للفريق الصحى والمرضى أثناء العمل، وألية تقديم الخدمة بجودة عالية، وكيفية تفادى المخاطر الناجمة عن الإصابة بالأمراض الوبائية والمعدية ومنها فيروس كورونا.

وأشارت كوثر إلى أن أفراد هيئة التمريض يشكلوا العمود الفقرى لنظام الرعاية الصحية، لافته إلى أنه فى حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية فإن أول من يتعامل مع المصاب هم أطقم التمريض، مما يؤكد على دورهم المحورى فى مجال الرعاية الصحية.

IMG-20220314-WA0024

وأوضحت أن تمريض الطوارئ أو الكوارث الطبيعية يكون على دراية تامة للتعامل مع الحالات الحرجة ومنها؛ النزيف الداخلى، والنزيف الخارجى، وانعاش القلب والرئتين، والطوارئ القلبية، والسكتة الدماغية، فقدان الوعى، الاغماء، الصدمات، الانهاك الحرارى، الاصابات العظمية والمفصلية، الاهتناق، الغرق، الحروق، ضربة الشمس، لدغات الافعى ولسعة العقرب.

نقيب التمريض خطة مواجهة الكوارث مصر اتحاد المستشفيات العربية العمود الفقري الرعاية الصحية التكريم الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

بيان عاجل من «التعليم» للمعلمين المثبتين من دفعة 2011 حتى 2022

وائل لطفي يحاور أحمد عبدالمعطي حجازي.. 7 أسئلة عن 70 عامًا من الشعر

«أمن القاهرة» يفحص فيديو مشاجرة طلبة داخل مدرسة لغات

خناقة المدرسة الدولية.. ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف الفيديوهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة