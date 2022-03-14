الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للحصول على النجمة الخضراء.. ورشة عمل لـ٤٥ منشأة فندقية بشرم الشيخ

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظمت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ورشة عمل حضرها مسئولو ٤٥ منشأة فندقية بمدينة شرم الشيخ تقدموا للحصول على شهادة النجمة الخضراء، في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء ولاسيما في ظل الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" خلال العام الجاري.

وأوضح الأستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن تقدم هذه المنشآت الفندقية للحصول على شهادة النجمة الخضراء جاء تنفيذاً لقرار وزير السياحة والآثار، الصادر في نهاية يناير الماضي، بالزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة، ما يأتي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030 للحفاظ على التوازن البيئي والأثري والاتجاه نحو تحويل القطاع السياحي المصري بأكمله إلى قطاع صديق للبيئة من أجل تحقيق الاستدامة السياحية.

ومن جانبه، أشار الأستاذ علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه تم خلال ورشة العمل تعريف مسئولي هذه المنشآت الفندقية ببرنامج شهادة النجمة الخضراء والاشتراطات والممارسات التي يجب توافرها وتطبيقها داخل المنشأة من أجل الحصول على هذه الشهادة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم ورش عمل مماثلة لمسئولي المنشآت الفندقية التي سوف تتقدم للحصول على شهادة النجمة الخضراء.

وأضاف «عاقل» أن هناك حوالي ٢٠ منشأة فندقية بمدينة شرم الشيخ كانت قد حصلت من قبل على شهادة النجمة الخضراء. 

شرم الشيخ منشات فندقية وزارة السياحة والآثار غرفة المنشأت الفندقية الأنشطة السياحية مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27

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