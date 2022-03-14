محافظ القاهرة: 10 معارض للسلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي نائب أول، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، لمتابعة التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين، في ظل الارتفاع العالمي للأسعار، وقرب حلول شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم الاتفاق على إقامة 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية يتم نشرها على مستوى القاهرة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تتضمن عروض خاصة للسلع الأساسية، بما يلبي كافة احتياجات المواطنين، مع توفير هذه السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة بما يسهم في استقرار أسعار السلع بالسوق.



وأكد، أن المحافظة تدعم وتشجع جميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التي تسعى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مثمنًا الدور الذى تقوم به الغرفة التجارية بالقاهرة بهذا الشأن.



ومن جانبه، أشار «العربي» إلى أن هذا التعاون يعد إضافة لأجندة الخدمات المجتمعية التي تقدمها المحافظة وغرفة القاهرة التجارية للمواطنين، خاصة في المواسم مثل شهر رمضان الكريم وان هذه الشوادر والمنافذ ستتضمن كافة السلع خاصة الأساسية بأسعار خاصة، في ظل دعمها من الغرفة والمحافظة، مشيدًا باستجابة المحافظ لأى مقترحات لزيادة التعاون بين الجانبين لصالح المواطنين ودعمهم في ظل الشهر الكريم.

كان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، الندوة التثقيفية التي أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد بتكريم عدد من أسر الشهداء، الذين تم إطلاق أسمائهم على بعض مدارس القاهرة عرفاناً وتقديراً من المحافظة، لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن وتخليدًا لذكراهم العطرة.