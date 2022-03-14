الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة: 10 معارض للسلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين

محافظ القاهرة رئيس
محافظ القاهرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي نائب أول، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، لمتابعة التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين، في ظل الارتفاع العالمي للأسعار، وقرب حلول  شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

IMG-20220314-WA0029


وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم الاتفاق على إقامة 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية يتم نشرها على مستوى القاهرة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تتضمن عروض خاصة للسلع الأساسية، بما يلبي كافة احتياجات المواطنين، مع  توفير هذه السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة بما يسهم في استقرار أسعار السلع بالسوق.  

IMG-20220314-WA0026


وأكد، أن المحافظة تدعم وتشجع جميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التي تسعى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مثمنًا الدور الذى تقوم به الغرفة التجارية بالقاهرة بهذا الشأن.

IMG-20220314-WA0027


ومن جانبه، أشار «العربي» إلى أن هذا التعاون يعد إضافة لأجندة الخدمات المجتمعية التي تقدمها المحافظة وغرفة القاهرة التجارية للمواطنين، خاصة في المواسم مثل شهر رمضان الكريم وان هذه الشوادر والمنافذ ستتضمن كافة السلع خاصة الأساسية بأسعار خاصة، في ظل دعمها من الغرفة والمحافظة، مشيدًا باستجابة المحافظ لأى مقترحات لزيادة التعاون بين الجانبين لصالح المواطنين ودعمهم في ظل الشهر الكريم.

IMG-20220314-WA0028

كان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، الندوة التثقيفية التي أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد بتكريم عدد من أسر الشهداء، الذين تم إطلاق أسمائهم على بعض مدارس القاهرة عرفاناً وتقديراً من المحافظة، لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن وتخليدًا لذكراهم العطرة.

ارتفاع الأسعار رئيس الغرف التجارية توجيهات القيادة السياسية محافظ القاهرة محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

خناقة المدرسة الدولية.. ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف الفيديوهات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس البارد وبداية الربيع

مدبولى: توجيهات لوزير المالية بالتعامل مع أى زيادة فى أسعار السلع المستوردة

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع