الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل شخصية يوسف صلاح زيكو فى «الكبير أوى 6»

الفنان يوسف صلاح
الفنان يوسف صلاح زيكو

يعيش الفنان يوسف صلاح الشهير بـ"زيكو"، حالة من النشاط الفني، وذلك بخوضه السباق الرمضاني لعام 2022، بعملين فنيين، وهما الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي”، ويشارك أيضًا بشخصية نجل الفنان أحمد السقا ضمن ملحمة الاختيار 3.

وقال الفنان  يوسف صلاح “زيكو”، إن يجسد شخصية نجل الفنان أحمد مكي في الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي 6"، ولكن في شخصية “حزلقوم" التي ظهرت على مدار الأجزاء الماضية من العمل الفني الذي أعجب به الجمهور، وينتظره بشدة.

وتابع زيكو في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: “أنا مبسوط قوي بوجودي في مسلسلين من أهم المسلسلات المعروضة في رمضان ده، وحقيقي مبسوط أكتر عشان هكون موجود مع نجومي المفضلين، وأتمنى أن المسلسلات تعجب الجمهور”.

مسلسل الكبير 

ويعتمد مسلسل "الكبير" في العمل الجديد على نفس طاقم العمل القديم وهم؛ محمد سلام، هشام إسماعيل، حسين أبوالحجاج، بيومي فؤاد، كما دخلت الفنانة الشابة رحمة أحمد، في دور جديد وليس بديلًا للفنانة دنيا سمير غانم، كما أُشيع مؤخرًا.

وتشهد الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغيرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية من خلال 5 أجزاء.

الفنان يوسف صلاح الشهير زيكو الفنان يوسف صلاح يوسف صلاح الكبير أوي 6

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

إحالة أوراق المتهمين بقتل عريس الدلنجات للمفتي لأخذ الرئ الشرعي في إعدامهم

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عددًا من المتميزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع