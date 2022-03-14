مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل شخصية يوسف صلاح زيكو فى «الكبير أوى 6»

يعيش الفنان يوسف صلاح الشهير بـ"زيكو"، حالة من النشاط الفني، وذلك بخوضه السباق الرمضاني لعام 2022، بعملين فنيين، وهما الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي”، ويشارك أيضًا بشخصية نجل الفنان أحمد السقا ضمن ملحمة الاختيار 3.

وقال الفنان يوسف صلاح “زيكو”، إن يجسد شخصية نجل الفنان أحمد مكي في الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي 6"، ولكن في شخصية “حزلقوم" التي ظهرت على مدار الأجزاء الماضية من العمل الفني الذي أعجب به الجمهور، وينتظره بشدة.

وتابع زيكو في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: “أنا مبسوط قوي بوجودي في مسلسلين من أهم المسلسلات المعروضة في رمضان ده، وحقيقي مبسوط أكتر عشان هكون موجود مع نجومي المفضلين، وأتمنى أن المسلسلات تعجب الجمهور”.

مسلسل الكبير

ويعتمد مسلسل "الكبير" في العمل الجديد على نفس طاقم العمل القديم وهم؛ محمد سلام، هشام إسماعيل، حسين أبوالحجاج، بيومي فؤاد، كما دخلت الفنانة الشابة رحمة أحمد، في دور جديد وليس بديلًا للفنانة دنيا سمير غانم، كما أُشيع مؤخرًا.

وتشهد الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغيرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية من خلال 5 أجزاء.