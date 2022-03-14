حيثيات «الإدارية العليا» برفض منح مواطن براءة اختراع جهاز تسيير السيارات

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بتأييد قرار أكاديمية البحث العلمي المتضمن رفض منح براءة اختراع لمواطن في جهاز «اختراع تسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادًا علي الجهد البشري بدلًا من المحرك المكانيكي»، لافتقاده عنصر الجدة والإبداع.

ورفضت المحكمة طعن المواطن، وألزمته المصروفات القضائية، فى الطعن رقم 84550 لسنة 65 ق.عليا.

وثبت لدى المحكمة، أن الطَّاعِن تقدم عام 2013، بطلب إلى أكاديمية البحث العلمي لتسجيل براءة اختراع، وقد رفضت أكاديمية البحث العلمي ىطلب الطَّاعِن بمنحه براءة اختراع للجهاز محل الطلب رقم 1071لسنة 2013 (اختراع لتسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادا على الجهد البشري بدلا من المحرك الميكانيكي الذي يعمل بنظرية الاحتراق الداخلي).

وأسست رفضها على افتقاده لعنصري الجدة والإبداع باعتبارهما المتطلب الأساسي في منح براءة الاختراع.

وأوردت عددا من الأسباب لتبرير قرارها منها أن فكرة استخدام البدال في تسيير السيارة معروفة لذوي المهارة في المجال (من خلال سيارات الأطفال التي تسير بالبدال والجنزير والتروس) وعدم تقديم الحسابات الهندسية التي تفيد قدرة الإنسان على تسيير السيارة بمكوناتها، حيث لم يقدم الطَّاعِن الطاقة اللازمة لتسيير السيارة والطاقة الناتجة من الحركة العضلية للإنسان التي تختلف من شخص لآخر، كما أن الدمج بين اختراعين منفصلين لا يتمتع بالخطوة الإبداعية فاستخدام البدال والجنزير والتروس لتسيير السيارة معروف من خلال سيارات الأطفال.

ورأت المحكمة أن الأسباب التى استندت إليها أكاديمية البحث العلمى فى رفض منح الطَّاعِن براءة الاختراع المطلوبة، تجد سندها في نص المادة "3" من القانون رقم 82 لسنة 2002، لأن منح براءة الاختراع لا تتحقق إلا بتحقق عنصر الجدية، ومعناه أن يكون هناك ابتكار أو اختراع جديد، يقدم شيئاً للمجتمع أو إيجاد شيء لم يكن موجوداً من قبل، وأن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري يجاوز الاختراعات القائمة مع مراعاة أن عنصر الجدة هو شرط موضوعي يدور وجودًا أو عدمًا مع معالم الواقع، ولا ينفك عنه ولا يتمخض شرطاً تقديرياً.

كما أن عناصر الإبداع ينصرف إلى أن يقدم الاختراع شيئًا جديدًا للمجتمع لم يكن موجودًا من قبل وقوامه أو مميزة أن يكون ثمرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يجاوز الفنى الصناعى القائم، وعلى مقتضى ذلك فإن رفض أكاديمية البحث العلمى لقيد الاختراع يكون قائمًا على صحيح حكم القانون- ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطَّاعِن عن قابلية اختراعه للتطبيق الصناعى على سند من أن كافة الاختراعات تكون نتاجًا للجمع بين اختراعين منفصلين وتعسف الأكاديمية معه.

فذلك مردود عليه بأنه لم يقدم أى دليل تطمئن إليه هذه المحكمة، ويدحض ما تضمنته التقارير الفنية المودعة ملف الطَّعْن، والتى أثبتت بجلاء افتقاد اختراعه لعناصر الجدة والابتكار، وتبعًا لذلك فلا يكون قابلًا للتطبيق الصناعى، لأن شروط منح البراءة تتساند وتتجاوز ويجب توافرها جميعا فى طلب البراءة، كما أن التعسف عيب قصدى يجب إقامة الدليل عليه مما تغدو مطاعن الطَّاعِن جميعها غير مستندة إلى أساس صحيح من القانون.