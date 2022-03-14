السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش والآيس بالإسكندرية

عاقبت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ، لاتجاره في الحشيش والآيس بمنطقة العمرانية بالجيزة حملت القضية الرقم ١٥١٩٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات الطالبية، والمقيدة برقم ٤٨٥٧ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة.

وأحال المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، "ع م "، ٤٣ سنة، عاطل، محبوس إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها.

واتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الايس في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن تحرياته السرية التي أجراها بالاستعانة بمصادره السرية التي يثق فيها تدلي به من معلومات، وكذا مراقبته الشخصية للمتهم، أكدتا اتجاره بالمواد المخدرة، وإحرازه وحيازته لكميات من تلك المواد بقصد الاتجار؛ فاستصدر إذنا من النيابة العامة للضبط والتفتيش.

ونفاذاً له تمكن والشاهد الثاني من ضبط المتهم ممسكا كيسا يحوي ٣٢٠ شريطاً لعقار يشبه عقار التامول المخدر، واحدى عشرة قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخذر، ومبلغ مالي ٤٨٠٠ جنيه، وهاتفين محمولين، وسيارة، وبمواجهته أقر باتجاره بالمخدر المضبوط، ويكون المبلغ حصيلة لذلك، وباستخدامه الهاتف المحمول لتسهيل الاتجار، وكذا باستخدامه السيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

وأضاف بتفتيش تلك السيارة عثر بها أيضاً على كيس يحوي كمية من مسحوق الآيس "ميثامفيتامين" المخدر، وكذا قطعة أخرى لجوهر الحشيش المخدر، وكيسا يحوي (64 قرصاً وثلاثة أنصاف القرص) يشتبه في كونها مخدرة، وبمواجهته بتلك المضبوطات الأخيرة أقر بإحرازه وحيازته إياها بقصد الاتجار أيضاً، رفقة باقي المخدرات المضبوطة بحوزته.