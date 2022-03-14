رئيس زراعة الشيوخ: حافز توريد إضافي لسعر القمح خطوة إيجابية من الدولة

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، تمثل خطوة إيجابية من الدولة في التعامل مع أزمة القمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلي ارتفاع أسعار القمح عالميًا.

وأضاف الجبلي في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن ذلك الحافز من شأنه تشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من محصول القمح هذا العام، أكثر من المعتاد، وبالتالي تأمين احتياجات البلاد من القمح في الفترة المقبلة.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أهمية فكرة الحوافز والدعم والمساندة للفلاح بهدف تشجيعه على زيادة الإنتاج، موضحًا أن الفلاح هو العمود الفقري لقطاع الزراعة وبالتالي أى دعم أو حافز يقدم له، يصب في النهاية في زيادة الإنتاج وبالتالي مصلحة الدولة.

ودعا المهندس عبد السلام الجبلي، الحكومة لإعداد عدد من الحوافز التشجيعية للمزارعين في بعض الزراعات التى تحتاجها الدولة، بما يحقق مصلحة الطرفين الفلاح والدولة

كما دعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي توعية المزارعين بمثل هذه الحوافز وكيفية الاستفادة منها وتحقيق أعلى هامش ربح من الزراعات.

وأكد الجبلي أن الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة في قطاع الزراعة والري، يستهدف من خلالها زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل المهمة، عبر التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وكذلك مشروع تبطين الترع الذي يضمن وصول المياه لنهايات الترع دون فقد أو تلوث، ما يضمن زيادة الإنتاج وجودة عالية للمحاصيل، وذلك بالإضافة إلى غيرها من المشروعات القومية في القطاع الزراعي.