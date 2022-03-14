قضاء كردستان يدعو إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب هجوم أربيل

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للقضاء في إقليم كردستان دعا الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاكات سيادة العراق وإقليم كردستان.

وجاء في بيان المجلس، وفق قناة دجلة العراقية، "ندين وندين بشدة الهجوم الصاروخي على أربيل فجر أمس الاحد، لأكثر من مرة و هذا العمل ليس في خدمة أي طرف ويجب احترام العراق وإقليم كردستان ويجب ألا يكونا ساحة معركة للدول.

وأضاف البيان ندعو البرلمان وجميع الأطراف ذات الصلة وقوات التحالف والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وحاسم ووضع حد لهذه الاعتداءات.

وفي سياق متصل، كان قد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن هجوماً بـ"12 صاروخاً باليستياً" استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم، والقنصلية الأميركية فيها.

وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان، أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق".

وللعراق حدود شرقية واسعة مع إيران، التي تملك نفوذاً سياسياً واقتصادياً في العراق، وتدعم فصائل مسلحة فيه.

وذكر البيان أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ12 صاروخا باليستيا"، وأن "الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل".

وأوضح البيان أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديداً من جهة الشرق". وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية، حسبما افادت تقارير إعلامية عراقية، أمس الأحد.

ولا تتبنى أي جهة تلك الهجمات عادةً، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بانسحاب كامل القوات الأميركية الموجودة في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.