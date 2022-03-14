الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الداخلية الأوكرانية: نواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون هيراشينكو، اليوم الإثنين، أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستتواصل مع استئناف المفاوضين الأوكرانيين والروس المحادثات.

وقال هيراشينكو بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، إن المحادثات من المقرر أن تبدأ في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي عبر الفيديو.

فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو) الإثنين بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرًا أن التمنّع عن القيام بذلك سيؤدّي إلى هجوم روسيا على دول الحلف.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر بُعيد منتصف الليل: "إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو".

الأزمة الروسية الأوكرانية أوكرانيا الداخلية الأوكرانية كييف إنهاء الحرب

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