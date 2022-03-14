لاتفيا تطالب بتمركز دائم للجيش الأمريكى فى دول البلطيق وبولندا

طالب رئيس لاتفيا إجيلس ليفيتس بتمركز الجيش الأمريكي بشكل دائم في دول البلطيق الثلاث وبولندا.

وقال ليفيتس اليوم في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لاتفيا تفضل إقامة قاعدة للناتو على أراضيها، كما ترحب بوجود القوات الأمريكية في أوروبا الشرقية بشكل دائم".

وردا على سؤال عما إذا كانت لاتفيا بحاجة إلى قاعدة دائمة للناتو على أراضيها، قال: "نعم، بالطبع، يجب أن يعزز الناتو وجوده في الجناح الشرقي مثل دول البلطيق وبولندا ورومانيا. ستكون هذه إشارة واضحة لموسكو أن الناتو مستعد للدفاع عن أعضائه".

وأضاف: "أرحب أيضا بالجنود الأمريكيين في دول البلطيق وبولندا. نحن بحاجة إلى وجود الجيش الأمريكي في هذه المنطقة على أساس دائم".