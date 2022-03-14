الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تحمل موسكو مسئولية مقتل صحفى وإصابة آخر فى أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

حملت وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا مسئولية مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في أوكرانيا.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - مقتل وإصابة صحفيين أمريكيين، واصفًا ذلك بأنه نموذج مروع آخر على أفعال الكرملين، على حد تعبيره، و ذلك بعد اتهام السلطات الأوكرانية روسيا بالتسبب في مقتله.

وأعرب عن قلقه إزاء مقتل وإصابة صحفيين وصناع أفلام غير مقاتلين في أوكرانيا على أيدي قوات الكرملين.

وكان الصحفي بيرنت رينوت (51 سنة صانع أفلام) قتل في بلدة إربين القريبة من العاصمة كييف، وقالت السلطات الأوكرانية إنه قتل على أيدي القوات الروسية.

روسيا أوكرانيا روسي روسية وزارة الخارجية المتحدث

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