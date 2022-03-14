واشنطن تحمل موسكو مسئولية مقتل صحفى وإصابة آخر فى أوكرانيا

حملت وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا مسئولية مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في أوكرانيا.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - مقتل وإصابة صحفيين أمريكيين، واصفًا ذلك بأنه نموذج مروع آخر على أفعال الكرملين، على حد تعبيره، و ذلك بعد اتهام السلطات الأوكرانية روسيا بالتسبب في مقتله.

وأعرب عن قلقه إزاء مقتل وإصابة صحفيين وصناع أفلام غير مقاتلين في أوكرانيا على أيدي قوات الكرملين.

وكان الصحفي بيرنت رينوت (51 سنة صانع أفلام) قتل في بلدة إربين القريبة من العاصمة كييف، وقالت السلطات الأوكرانية إنه قتل على أيدي القوات الروسية.