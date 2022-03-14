الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 14-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وقال الخبراء - بحسب بيان للهيئة - إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تشهد حركة الرياح نشاطا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر، فقد جاءت على النحو التالى:


العظمى الصغرى

القاهرة 16 9
الإسكندرية 15 9
وادي النطرون 16 9
طنطا 16 8
شبين الكوم 16 8
دمنهور 15 9
بلطيم 16 10
مطروح 15 10
السلوم 15 9
سيوة 18 7
بورسعيد 15 10
دمياط 15 10
الزقازيق 16 9
المنصورة 16 9
الإسماعيلية 16 8
السويس 17 9
العريش 15 8
رفح 15 7
رأس سدر 19 11
نخل 16 8
نويبع 23 15
طابا 20 13
كاترين 13 3
الطور 21 13
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 17 7
بني سويف 17 8
المنيا 18 6
أسيوط 17 5
سوهاج 20 10
قنا 22 10
الأقصر 22 11
أسوان 23 11
إدفو 22 11
أبوسمبل 23 10
الوادي الجديد 22 10
شلاتين 23 13
أبورماد 23 14
حلايب 25 14
رأس حدربة 23 15

بني سويف الوادي الجديد ارصاد حالة الطقس درجات الحرارة البحر المتوسط مطار

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