الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «صحة الشيوخ»: عقدنا 22 اجتماعًا لمناقشة أزمة الزيادة السكانية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت مايقرب من 22 اجتماعًا بمعدل 50 ساعة حضور، حول الزيادة السكانية، وتوصلت إلى أن المشكلة السكانية هي أكبر تهديد للأمن القومي المصرى، ولذلك يجب أن تصل المشكلة لكل مواطن ومسئول حتى تتوقف معدلات الزيادة الحالية، والتى ستصل بمصر لعدد 183 مليون مواطن عام 2050.

وأضاف الدكتور محمد جزر خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشكلة السكانية يعمل عليها حاليا ما يقرب من 22 جهة في الدولة، وكلها تعمل بمفردها بل وقد تتعارض بعض جهودها، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لأن يكون المجلس القومي للسكان هيئة قومية مستقلة تتبع رئيس الوزراء حتي يكون لها قوة القرار والتنفيذ.

وحضر الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، وأعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور مصطفى أبوزيد مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، اليوم الأحد، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

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