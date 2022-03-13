الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 23 مخالفة تموينية فى حملة رقابية على أسواق ومخابز المنيا (صور)

حملات تموينية ورقابية
حملات تموينية ورقابية علي الأسواق والمخابز بمركز العدوة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المنيا حملة تموينية ورقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة، لتشديد الرقابة علي الأسعار وفرض الانضباط علي الأسواق، حيث تمكنت من ضبط وتحرير 23 مخالفة تموينية متنوعة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وقال أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة العدوة إنه تم اليوم تشكيل لجنة برئاسة عاكف عبد السلام، مدير التفتيش الإداري  ومفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين العدوة (محمد علي حسين وهاني شاكر)، بالتعاون مع وحدة مباحث التموين بالمنيا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملة قامت بالمرور علي المخابز البلدية بدائة المركز، وتمكنت من ضبط وتحرير 1 محضر تجميع خبز مدعم لعدد 1400 رغيف بغرض الاتجار بها وبيعها بالسوق السوداء وتحرير 10 محاضر ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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أضاف رئيس المدينة أن الحملة قامت بالمرور علي المحال التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من توافر السلع وبيعها بأسعار مناسبة وصلاحيتها للاستخدام وعدم الاستغلال ومنع الاحتكار وضبط المخالفات واتخاذ اللازم ضدها، وتم تحرير عدد 12 محضرا منها عدد 8 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار و 2 محضر عدم حمل شهادة صحية و1 محضر سلع منتهية الصلاحية ( 44 زجاجة مشروبات غازية سعة 2 لتر و11 زجاجة سعة 250 ملي وتم ضبط  500 لتر مواد بترولية ( 250 لتر سولار و250 لتر بنزين) قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم عمل محاضر والتحفظ علي المضبطات لحين ورود قرار النيابة بشأنها.

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ووجه رئيس المركز بضرورة تكثيف الحملات علي المحلات والمخابز ومحطات بيع الوقود لضبط الأسواق والأسعار وضبط المخالفات وعمل اللازم بشأنها.

المنيا تحرير 23 مخالفة تموينية حملة رقابية علي الأسواق والمخابز بمركز العدوة عاكف عبد السلام أحمد خلف عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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