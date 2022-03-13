الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بروتوكول بين الجامعة الأمريكية واتحاد الخماسي الحديث لاستضافة كأس العالم

جريدة الدستور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مراسم توقيع بروتوكول بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والإتحاد المصري للخماسي الحديث، لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للخماسي الحديث خلال الفترة من 20 إلي 28 مارس 2022، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة ممثلين من 35 دولة.

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر للدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على استضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث على ملاعب الجامعة الأمريكية.
مثنيا على عمق العلاقات والتعاون المستمر الذي يربط وزارة الشباب والرياضة بالجامعة الأمريكية في العديد من المجالات.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث على ملاعب الجامعة.
مؤكداً أن الجامعة توفر كافة الإمكانيات بالتعاون مع الإتحاد المصري للخماسي الحديث من أجل العمل على إنجاح البطولة والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية.

قام بتوقيع البروتوكول اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث وممثلا عن الإتحاد، والأستاذ إيهاب عبد الرحمن ممثلا عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث، الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، وعبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، ومحمد الدمياطي مدير عام الهئيات.

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