الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 37 طنا من الدقيق المدعم بمخزن سرى في المرج

ضبط جوال دقيق
ضبط جوال دقيق

تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط ٧٤٠ جوال دقيق زنة ٥٠ كجم بإجمالى ٣٧ طن مدعم، و٥٢٠ جوال ردة زنة ٢٥ كجم ردة بإجمالى ١٣ طن بمخزن سرى بالمرج غير مرخص بغرض إعادة طرحها فى الأسواق بأسعار مغالى فيها وتحقيق أرباح على حساب المواطنين.

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وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة، وتحفظت النيابة العامة على المخزن والمضبوطات.

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وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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