الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 6 سنوات لعامل وسمكري وسائق لحيازة مخدرات ببنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل ماهر هلال، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية  المستشارين مجدي شفيق وسامح عبد الوهاب وأحمد محمد عبد القادر عوض وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد بالحبس المشدد 6 سنوات لعامل وسمكري وسائق وتغريم كلا منهم 100 ألف جنيه، وبراءة 6 آخرين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات في دائرة مركز بنها، وحيازة الأسلحة النارية ومقاومة السلطات خلال ضبطهم في أحد الأكمنة متلبسين بحيازة المواد المخدرة.

 

وقررت المحكمة مصادرة المضبوطات.


وكان المستشار فخري خيري، قد أحال المتهمين لمحكمة جنايات بنها بتهمة مقاومة السلطات واستعراض القوة والعنف ضد قوات الأمن خلال ضبطهم في أحد الأكمنة بدائرة مركز طوخ بأن أطلقوا أعيرة نارية صوب القوة الأمنية من الأسلحة النارية حيازتهم، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهام عملهم وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم فتم ضبطهم على النحو المبين للتحقيقات.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16479 لسنة 2021 جنايات مركز بنها  والمقيدة برقم 1627 كلى شمال بنها، أن المتهمين محمد يوسف سائق وعمر شعبان عامل وعبدالله سالمان سمكري، وأخرين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "بندقية آلية وفردين خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار وأطلقوا الرصاص على قوات الأمن خلال ضبطهم حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم متلبسين والتحفظ على المواد المخدرة بحوزتهم بدائرة مركز طوخ، وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم للجنايات التي قضت بحكمها السابق. 

مخدرات الاتجار في المخدرات المواد المخدرة 6 سنوات المشدد 6 سنوات محكمة جنايات بنها ا

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