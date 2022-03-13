تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لطفلة في كرداسة

شكلت مديرية أمن الجيزة، فريق بحث عالي المستوى، لكشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة بالشارع بمنطقة كرداسة.

ويقوم رجال المباحث، بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من سنة، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية.

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وجارى فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.