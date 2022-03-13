توقیع ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

وقع اليوم الأحد، ميثاق التحالف الوطني للعمـل الأهلي التنموي، بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمـد في تمويلها على دعم المجتمع المدني.

ويأتي ذلك انطلاقا من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني وتعزيز امكانياته ودعمه لخدمة المجتمع، وإيمانا بضرورة إصدار ميثاق تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي يضمن لكافة الأطراف المتمثلة في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي تحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها المشروعة، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.



توقیع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

وتم اليوم ۱۳ مارس ۲۰۲۲ توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمـل الأهلي التنموي، بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمـد في تمويلها على دعم المجتمع المدني وهي (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمـان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه، والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعيـة الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).

ويأتي ذلك في ضوء تنوع خبرات الاتحاد العام والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، والتي تعـد قوة كبيرة مؤثرة في المجتمع على مدار سنوات عديدة، وسعيا لتنظيم هذه الخبرة والاستفادة القصوى، وذلك من خلال تبادلها بين أعضاء الميثاق بعضهم البعض، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في كافة المجالات الخاصة بعمل المؤسسات، وذلك بين كافة الأعضاء مما يؤدي إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها بشكل يزيد من قيمة النتائج المحققة للصالح العام ووصـول الخير لمستفيديه بالشكل الأمثل.

توقیع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

ويشمل ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي عدة محاور تمثل أسـاس تـدخلاتها الاستراتيجية التنموية، وتتمثل هذه المحاور في وجود الميثاق الاخلاقي الداعم للعمل التنموي القائم علي مجموعة من القيم الحاكمة أبرزها الكفاءة والجـودة وتشاركية العمل التنموي بـين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططـة، كمـا يعتبـر ذلك الميثاق تاكيداً للحقوق الدولية و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية".

كما يسعى الميثاق إلى توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالإستفادة القصوي، فالأسرة المصرية هي بؤرة اهتمام عمل تلك المؤسسات جميعاً. كما يسعي ميثاق التحالف الوطني لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات والتي تشكل بدورها محورا استراتيجيا رئيسيا ترتكز عليـه تنفيـذ كـافـة المبادرات التنموية، وذلك لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار بالتنسيق بين الجمعيات بعضها البعض والدولة، ويأتي هذا الميثاق تزامنا مع إعلان عام ٢٠٢٢ عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيا لتوحيد كافة الجهود التنموية بين شركاء العمل الأهلي والتنموي لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع.

توقیع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

توقیع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي