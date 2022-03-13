نشرة حوادث «الدستور»: الأمن يكشف لغز أشلاء آدمية في حلوان.. واعترافات قاتلة زوجها في بولاق

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم، وحازت على اهتمام الكثير من القراء.

يقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية



الأمن يكشف لغز «أشلاء آدمية» في حلوان: «مسن أبتز سيدة بصور مخلة»

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات واقعة العثور على أشلاء آدمية داخل جوالين بشوارع حلوان، وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش ويقيم بمحافظة القليوبية.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة به حيث استدرجت المجني عليه، وقتلته لوجود علاقة غير شرعية بينهما وقيامه بتصويرها في أوضاع مخلة في مقطع فيديو وابتزازها.

وعثرت أجهزة الأمن، على أجزاء آدمية عبارة عن ذراع وجزء من الجسد السفلي، داخل جوال ملقى بالشارع بدائرة القسم.



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«قتله وهو نائم».. كواليس مقتل مُسِّن بمنشأة القناطر على يد مريض نفسي



استمعت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، لأقوال شاهد عيان في حادث مقتل مُسِّن على يد مريض نفسي داخل محطة قطار بمنشأة القناطر.

وقال إن المجني عليه معتاد النوم على رصيف المحطة، كما أن المتهم أيضًا يتردد بصفة مستمرة على رصيف المحطة، وخلال نوم القتيل البالغ من العمر 61 سنة، هاجمه المتهم بسكين وسدد له عدة طعنات وتبيَّن أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وتم التحفظ عليه عقب ارتكابه الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص على رصيف محطة قطار بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبيَّن أن مضطرب نفسيًا أنهى حياة مسن "مشرد"، طعنا بسلاح أبيض.



https://www.dostor.org/3741677



«الشيطان امرأة».. اعترافات قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها في بولاق





تواصل النيابة العامة بالجيزة، اليوم، التحقيق مع سيدة وعشيقها لاتهامهما بالشروع في قتل زوج المتهمة بوضع عقاقير طبية له في القهوة واحتجازه داخل غرفة نومه وتكبيله من اليدين والقدمين والاعتداء الجسدي والمعنوي عليه لإكراهه على الطلاق.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة التي أكدت أن عشقيها طلب منها المجيء إلى منزلها والحديث مع زوجها من أجل إقناعه بتطليقها، إلا أنه رفض، فطلب منها التعدي عليه وتقييده وتعدى عليه بالضرب لمدة أسبوع كامل، كما أنه مارس معها الجنس طيلة هذا الأسبوع أمام الزوج في محاولة لإذلاله؛ كي يطلقها وكان الزوج يتوسل إليه بأن يتركه.

وتابعت أن زوجها لم ينتحر، لكنه عندما تمكن من فك الحبل حاول الركض للهرب؛ لكنه سقط وتوفى.

https://www.dostor.org/3741650

