رئيس مصر القابضة للتأمين: استثمارات المجموعة تخطت 75 مليار جنيه

أكد باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، إن المجهود الذي بذل على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة نقل المجموعة نقلة كبيرة من خلال استراتيجية العمل في القابضة وشركاتها التابعة، وهذا يظهر في نتائج الأعمال للشركات، وما حققته من استثمارات وأرباح، وزيادة حصة الدولة من نتائج الأعمال (أرباح، ضرائب، تأمينات) التي بلغت 4.5 مليار جنيه لأول مرة منذ نشأة الشركة القابضة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمقر القابضة للتأمين، بحضور عمر جودة رئيس شركة مصر للتأمين وأحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، ومحمد جلال رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.



وأضاف الحينى أن المجموعة ارتفعت مساهمتها بشكل كبير، فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح للخزانة العامة الدولة، ‬وفى مجال الاستثمارات المالية، تبلغ لأول مرة بتاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه، مقابل مبلغ 61.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو قدره 23.8%.



وخلال المؤتمر وفى تقليد لأول مرة، تم تكريم اللواء محمد بسيوني رئيس شركة العبوات الدوائية حاليا، ومن قيادات القابضة للتأمين ومؤسسى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.



وأشار باسل الحينى إلى أنه تم تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير نصف مليار جنيه فقط في عام 2019 أصبحت حاليًا تدير 20 مليار جنيه، علاوة على انه جارى تأسيس أقوى تحالف في السوق لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.



وحول المشروعات الجديدة أشار إلى أنه تم التقدم بطلب للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبي، كما تم الحصول على موافقتها على تأسيس شركة تأجير تمويلي وتخصيم.