الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 3 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء» غدًا

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بإحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي أحمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

الدائرة الأولي إرهاب كاديمية الشرطة محاكمة 3 متهمين مجالس الوزراء والشعب والشورى المستشار محمد شيرين فهمي

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