وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يشهدا ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشروع ببنبان

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية، بحضور اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى ممثلى الشركات الإستثمارية والجهات التمويلية ، وأيضاً القيادات التنفيذية والشعبية.

وأقيمت الفعاليات بعنوان " معاً من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة والصحة المهنية 2030 " ليكون هذا أول ملتقى يقام داخل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.



وشهدت الفعاليات تقديم وزير القوى العاملة و محافظ أسوان دروع وشهادات للمنشآت التي نفذت إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع تكريم الشركات الفائزة بمسابقة " تحدى الشركات "، وكذا تكريم طلبة جامعة أسوان المشاركين بالملتقى ضمن بروتوكول السلامة بين الوزارة والجامعة ، مع عرض فيلم وثائقى عن مشروع الطاقة الشمسية.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان، سلما خلال فعاليات إحتفالية " عمالك يا مصر .. سواعد التنمية المستدامة 2030، الوثائق التأمينية ، بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسليم الوثائق التأمينية ضد الحوادث لـ 4591 من عمال المقاولات والزراعة والمناجم والمحاجر والصيادين.

كما تم تسليم دعم مالى بواقع 5 آلاف جنيه لـ 10 أسر من أيتام العمالة ، وتسليم 50 كارنيه متابعة تعليمية لأبناء العمالة المتوفاه " الأيتام " والملتحقين بمراحل تعليمية مختلفة.