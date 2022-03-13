الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال: مقتل 200 عنصر من مليشيات «الشباب»

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

أعلن الجيش الصومالي تنفيذ عمليات ضد التنظيمات الإرهابية، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" واستمرار العمليات العسكرية في محافظة جلجدود بوسط الصومال.

وأوضح أنه من بين القتلى قادة ومليشيات أخرى، وكان الجيش الوطني، أحبط سلسلة تفجيرات لمحاولة إيذاء الشعب الصومالي، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الصومالية. 

وتابع أنه جرت العملية العسكرية وفق الضباط العسكريين، عن طريق القصف الجوي في منطقة "هريري غوبدلي" التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ الإقليمية، حيث تم استهداف الإرهابيين.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت إذاعة "صوت الجيش"، عن أن العملية العسكرية جرت في قرى تابعة لمديرية جمامي بالمحافظة.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش حرر خلال العملية نفسها، 4 قرى، وقتل 10 إرهابيين واعتقال 6 آخرين.

ولفت المسؤولون إلى أن العمليات ستتواصل حتى دحر مليشيات الشباب التي تسيطر على تلك المناطق.

الجيش الوطني الصومالي التنظمات الارهابية مليشيات الشباب تنظيم القاعدة الصومال

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وائل لطفي

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