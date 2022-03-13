الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز 350 ألفا لليوم الثانى على التوالى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

بقيت حالات الإصابة بكوفيد -19 اليومية في كوريا الجنوبية فوق 350 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد في الوقت الذي تكافح البلاد فيه الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.

وأبلغت البلاد عن 350,190 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 350,157 حالة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 6,556,453، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA).

وانخفضت الحصيلة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 383,664 يوم السبت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قلة الاختبارات في عطلة نهاية الأسبوع.

وينتشر متغير أوميكرون بوتيرة فائقة حيث تجاوزت الإصابات اليومية سقف 300 ألف للمرة الأولى يوم الأربعاء، بعد أسبوع واحد فقط من تجاوزها 200 ألف، كما بلغ العدد الإجمالي للحالات 6 ملايين يوم السبت ، قفزًا من 5 ملايين في ثلاثة أيام فقط.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

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