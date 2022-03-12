غدًا.. إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين على منصب النقيب العام

تعقد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، في السادسة من مساء غدٍ، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأخيرة من انتخابات النقابة.

فيما هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس طارق النبراوي لفوزه في انتخابات الجمعية العمومية، واختياره نقيبًا للمهندسين، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في تلبية مطالب أعضاء النقابة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، فوز طارق النبراوي، في نتيجة الانتخابات بالقاهرة، كما أظهرت مؤشرات المحافظات الأخرى تفوق طارق النبراوي وجاءت النتيجة في القاهرة كالتالي:

عدد المصوتين: 4388

الصحيحة: 4168

الباطلة:220

هاني ضاحي:1784

طارق النبراوي:2384

وانتهت أمس، آخر جولة في انتخابات نقابة المهندسين، بالإعادة بين هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي وطارق النبراوي، النقيب السابق، بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية.

وجرت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وتواصل الاقتراع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

ووجهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، التي تم عقدها أمس الجمعة، بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وجرت الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات النقابة، بالإعادة بين هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي وطارق النبراوي، النقيب السابق، بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية، على منصب النقيب العام للمهندسين في دورة 2022- 2026.

وأكد المهندس هاني محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقًا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية.

وقال المستشار طارق بدر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين بالقاهرة، إن العملية الانتخابية مرّت بشكل منتظم، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي تجاوزات داخل المقار.

فيما أوضح المستشار محمد عبدالجليل، نائب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين، أن تغيير رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقاهرة المستشار جمال قابيل، أمر إداري يرجع لتنظيم العملية الانتخابية من جانب هيئة النيابة الإدارية.