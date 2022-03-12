بريطانيا: روسيا تخطط لنشر عناصر من شركات عسكرية خاصة في أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا تخطط لنشر عناصر من شركات عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وتابعت الدفاع البريطانية، في بيانها، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحب باستعداده لنشر 16 ألف مرتزق من دول الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا، وفق قناة “العربية”.

ونوهت الوزارة، بأن روسيا ستضطر للاعتماد على "مصادر بديلة" لتعزيز قواتها المنهكة بأوكرانيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواجه ضعفًا في الإمدادات.

وفي وقت سابق، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باقتراح إشراك متطوعين في تقديم المساعدة العسكرية في دونباس بدون تكلفة.

وقال بوتين- في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "بالنسبة لإرسال المرتزقة من جميع أنحاء العالم إلى أوكرانيا، فالرعاة الغربيون لأوكرانيا لا يخفون ذلك، والنظام الأوكراني لا يخفي ذلك، بل يفعلون ذلك علانية، متجاهلين جميع قواعد القانون الدولي".

وأضاف: "لهذا السبب إذا رأيت أن هناك أشخاصًا يرغبون في القدوم متطوعين، خاصةً ليس من أجل المال، ومساعدة الأشخاص المقيمين في دونباس، علينا أن نساعدهم في الانتقال إلى منطقة القتال".

من جهته، ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أنه تلقى "طلبات عديدة من متطوعين مختلفين من دول مختلفة، ممن يريدون القدوم إلى (لوهانسك) و(دونيتسك)"، موضحًا أن "غالبية الطلبات جاءت من الشرق الأوسط، حيث تلقينا أكثر من 16 ألفًا منها".

وأضاف وزير الدفاع الروسي، في كلمته: "أننا نعتقد أنه من الصواب الاستجابة بشكل إيجابي لهذه الطلبات، خاصة أن هذه الطلبات ليست من أجل كسب المال، ولكن تتعلق بالرغبة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص.. نحن نعرف الكثير منهم، لقد ساعدونا في القتال ضد تنظيم داعش في أصعب الأوقات، خلال السنوات العشر الماضية".