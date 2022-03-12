السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار أعمال الرصف والصرف بمناطق طريق ناصر والسادات والملاحة في السويس

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة السويس

أجرى خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، جولة بدأها بزيارة لمنطقة الملاحة القديمة وشوارع غرب حي السويس لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة شوارع المنطقة وازالة العشوائيات والاشغالات ورفع كفاءة المرافق العامة والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي وأعمال الرصف وساحة انتظار السيارت لخدمة سكان المنطقة.

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السكرتير العام لمحافظة السويس 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمتابعة المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية وتطوير المدن السكنية القديمة على مستوى الأحياء.
وتابع السكرتير العام جولته لطريق ناصر لتفقد بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير بالشارع من خلال تجديد واحلال خطوط الصرف الصحي بالشارع الحيوي الذي يفصل بين حي الاربعين وحي فيصل ويربط بين جميع أحياء المحافظة.

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السكرتير العام لمحافظة السويس 

وأشار السكرتير إلى أن هذه الاعمال التي تتم من اجل تحسين المرافق العامة لخدمة المواطن السويسي وتحسين الحياة المعيشية لسكان المدن السكنية القديمة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس.

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السكرتير العام لمحافظة السويس 


وأكد خالد سعداوي أن أعمال صيانة الكابلات والأكشاك الكهربائية المنتشرة بالشوارع للحفاظ على أرواح المواطنين، كذلك تفقد السكرتير العام منطقة السادات بحي الأربعين لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع التراكمات والقمامة وتفريغ صناديق القمامة بصفة في المواعيد المحددة لها، مؤكدا علي رئيس حي الأربعين تكثيف العمل ومتابعة أعمال رفع الكفاءة والتوسعة والرصف التي تتم بشوارع مدينة السادات ورفع أي اشغالات تعوق العمل والتطوير بالمنطقة.

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السكرتير العام لمحافظة السويس 

رافق في الجولة كلا من المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وممدوح أنور رئيس حي الاربعين واشرف سليمان مدير ادارة التدخل السريع والطوارئ والمهندسة رضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق والمهندس حمدي عبد الله عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عماد عبد العزيز مدير الصيانة بقطاع الكهرباء بالسويس وامل ابراهيم سكرتير حي فيصل وعماد حمدي سكرتير حي السويس ومديري إدارات الهندسية والمشروعات والنظافة والمرافق والإشغالات والمتابعة بالاحياء والشركات المنفذة للأعمال.

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السكرتير العام لمحافظة السويس 

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عشوائيات محافظة الغاز التدخل خدمات انتظار المواطنين السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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