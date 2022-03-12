السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة الغربية: زيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم الطازجة استعدادًا لشهر رمضان

زراعة الغربية
زراعة الغربية

وجه الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم السبت، بزيادة الكميات المعروضة من السلع الغذائية واللحوم المجمدة واللحوم الطازجة استعدادًا لشهر رمضان المبارك ومواجهه إقبال المواطنين من خلال منافذ مديرية الزراعة المنتشرة علي مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لمنافذ بيع اللحوم الطازجة ومنافذ بيع السلع الغذائية بديوان عام المديرية بطنطا، يرافقه عدد من قيادات المديرية.

وقال أبوشادي إن وزير الزراعة السيد القصير، أصدر تعليماته بضرورة توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط، تطبيقًا لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور.

وأضاف أنه من المقرر خلال أيام، تسيير عدد من سيارات الوزارة بها منتجات قطاع الإنتاج والزراعات المحمية بالوزارة بمدن المحافظة الثمانية لتوفير السلع بأسعار ميسرة.

وكيل زراعة الغربية يوجه بزيادة المعروض السلع الغذائية اللحوم الطازجة

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وائل لطفي

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