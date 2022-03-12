السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلماني: إعلان الرئيس دعمه لـ «الاونروا» تأكيد على دور مصر القيادي

علاء حمدي قريطم
علاء حمدي قريطم

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية.

وأشار قريطم في تصريحات له، إلى أن استقبال الرئيس السيسي لوكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، وإعلانه دعم مصر المطلق لاستمرار دورها القيادي في دعم وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وبالخصوص في مجال التعليم والصحة، قائلا: “دعم الاونروا ومساندتها دعم لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين هام وحيوي”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ياخذ أشكالا متعددة، سواء كان دعما عبر مختلف المنتديات الدولية لإعادة مسار عملية التسوية وتحقيق السلام العادل والشامل للقضية للفلسطينية أو عبر الدعم المادي ومساندة الأشقاء الفلسطينيين بمختلف السبل.

واختتم، قريطم ، بأنه يثمن عاليًا الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية في عهد الرئيس السيسي، رغم ازدحام الأجندة الدولية بالعديد من القضايا الخطيرة. لافتا: إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى والقضية المركزية.

القضية الفلسطينية الرئيس السيسي مجلس النواب عضو مجلس النواب الامم المتحدة لجنة الصناعة بمجلس النواب

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