السبت 12 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الصور الأولى لأعمال الصيانة والترميم بمسجد الإمام الحسين

مسجد الحسين
مسجد الحسين

رصدت عدسة «الدستور» لقطات حصرية لأعمال الصيانة والترميم المكثفة من داخل مسجد الإمام الحسين بمنطقة الحسين بالقاهرة، حيث تم إزالة سجاد المساجد من الأرضيات والنجف وفصل الإنارة بمناطق الصيانة بالمسجد.

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لمتابعة تفاصيل خبر غلق مسجد الامام الحسين الذي انفردت به «الدستور»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

 

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر غلق مسجد الإمام الحسين، غلقًا كليًا، نظرًا لأعمال الصيانة والترميم داخل المسجد، وذلك بحسب تصريحات مصدر مطلع بوزارة الأوقاف.

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وأوضح المصدر لـ«الدستور»، أن الغلق مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ومن الممكن أن يستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

كانت مؤسسة "مساجد" بدأت أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، بعد أن تم توقيع بروتوكول مع نقابة الأشراف ووزارة الأوقاف.

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ويعد المشروع  باكورة عمل المؤسسة وتهدف من خلاله إلى تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر والتي سيتم العمل عليها تباعًا، مشيرا إلى أن التطوير يشمل المسجد والساحة الخارجية وتطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الذي يدخل ضمن مشروع القاهرة الفاطمية الذي تقوم به الدولة.

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يذكر أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف، يهدف إلى أن تساهم مؤسسة مساجد للتطوير بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا في عملية التطوير التي ستشمل كافة أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقفـ، ومعالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد.

ويتم تحديث الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت، وستكون المؤسسة مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد الحسين رضي الله عنه بعد انتهاء أعمال التطوير، باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم في أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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