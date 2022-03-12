العالمي للسفر: حان الوقت لإزالة القيود غير الفعالة والسماح للمواطنين السفر بحرية

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC: إنه حان الوقت لإزالة القيود غير الفعالة والسماح للمواطنين السفر بحرية.

وأشارت جوليا في تصريحات صحفية إلى أن WTTC تدعم بالكامل دعوة IATA و ACI Europe لإنهاء جميع القيود المتبقية المطبقة على السفر داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. "خليط القيود لا يفعل شيئًا لمنع انتشار COVID ولكنه تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد، مما تسبب في فقدان الوظائف والشركات خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما شهدنا إعادة فتح الاقتصادات.

في الوقت نفسه دعا (المجلس الدولي للمطارات) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أوروبا إلى إلغاء جميع قيود COVID المتبقية المطبقة على السفر داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، بما في ذلك جميع متطلبات الاختبار، والحاجة إلى تقديم دليل على التطعيم، أو استكمال نموذج تحديد موقع الركاب (PLF). ويشمل إسقاط ارتداء الأقنعة للسفر داخل أو بين الدول حيث لم يعد مطلوبًا في البيئات الداخلية الأخرى.

COVID-19 ، وتحديداً متغير Omicron ، منتشر الآن في جميع أنحاء أوروبا ، وتبلغ مناعة السكان مثل هذه المستويات التي انخفض فيها خطر دخول المستشفى أو الوفاة بشكل كبير ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تم تلقيحهم. تتبنى الدول استراتيجيات المراقبة لضمان الصحة العامة، بنفس الطريقة التي تتبعها مع فيروسات كورونا والأمراض المعدية الأخرى.

وأضاف المجلس في تقرير له أن العديد من الدول الأوروبية رفعت قيود COVID المحلية ، مثل الحاجة إلى تقديم أوراق اعتماد صحية لدخول الأحداث الاجتماعية، أو شرط ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة. كما تم وقف جهود تعقب جهات الاتصال ، مما يجعل السفر الدولي زائدا عن الحاجة. نظرًا لأن الدول الأوروبية تفتح القيود وتزيل القيود ، فمن المنطقي فقط إزالة القيود المماثلة من النقل الجوي.