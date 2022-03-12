السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. «Watch it» تطرح برومو مسلسل راجعين يا هوى»

راجعين يا هوا
راجعين يا هوا

كشفت منصة «WATCH IT» الرقمية عن الإعلان الدعائي الأول لمسلسل «راجعين يا هوى» ويخوض بطولته النجم خالد النبوي والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

وشهد البرومو إثارة وغموض، والعمل مأخوذ من قصة أسامة أنور عكاشة، ومن المقرر عرضه على قناتي DMC الفضائية وقناة CBC الفضائية أيضا كما سيتم عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

 

ويواصل ابطال وصناع المسلسل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل في أسرع وقت، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الحلقات الأولى من المسلسل تمهيدا لعرضه خلال الشهر الكريم.

 

أبطال وصناع مسلسل راجعين يا هوى

ويشارك في بطولة مسلسل راجعين يا هوا عدد من نجوم الفن وهم:

  • النجم خالد النبوي
  • النجمة اللبنانية نور
  • الفنانة هنا شيحة
  • النجمة أنوشكا
  • النجمة فاء عامر
  • الفنان الشاب أحمد داش
  • الفنان إسلام إبراهيم
  • الفنان أحمد خالد صالح
  • الفنان كريم قاسم
  • الفنانة سلمى أبو ضيف
  • الفنان مصطفى درويش
  • الفنانة جلا هشام
  • الفنان طه الدسوقي
  • الفنانة صفاء الطوخي
  • الفنانة سالي حماد
  • الفنانة ريهام الشنواني
  • الوجه الجديد نانسي هلال.
  • المسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.
  • إخراج محمد سلامة.

قصة وأحداث مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلى مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتأخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.

شهر رمضان الفنانة هنا شيحة خالد النبوي أسامة أنور عكاشة مسلسلات رمضان 2022 النجم خالد النبوي مسلسل راجعين يا هوى مسلسل راجعين يا هوا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

السيسى: دعم مصرى مطلق لـ«الأونروا» للاستمرار فى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين

مشادة بين حسن راتب ودفاعه فريد الديب بجلسة قضية «الآثار الكبرى»

ننشر مرافعة المحامي فريد الديب في قضية «الآثار الكبرى»

حكم نهائى: لا يجوز لرؤساء الجامعات رفض منح الأستاذة الجامعية إجازة لمرافقة زوجها بحجة عملها

بتكلفة 77 مليار جنيه.. زيادة المعاشات 50% لـ10.4 مليون مواطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد