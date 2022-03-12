مسلسلات رمضان 2022.. «Watch it» تطرح برومو مسلسل راجعين يا هوى»

كشفت منصة «WATCH IT» الرقمية عن الإعلان الدعائي الأول لمسلسل «راجعين يا هوى» ويخوض بطولته النجم خالد النبوي والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

وشهد البرومو إثارة وغموض، والعمل مأخوذ من قصة أسامة أنور عكاشة، ومن المقرر عرضه على قناتي DMC الفضائية وقناة CBC الفضائية أيضا كما سيتم عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويواصل ابطال وصناع المسلسل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل في أسرع وقت، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير الحلقات الأولى من المسلسل تمهيدا لعرضه خلال الشهر الكريم.

أبطال وصناع مسلسل راجعين يا هوى

ويشارك في بطولة مسلسل راجعين يا هوا عدد من نجوم الفن وهم:

النجم خالد النبوي

النجمة اللبنانية نور

الفنانة هنا شيحة

النجمة أنوشكا

النجمة فاء عامر

الفنان الشاب أحمد داش

الفنان إسلام إبراهيم

الفنان أحمد خالد صالح

الفنان كريم قاسم

الفنانة سلمى أبو ضيف

الفنان مصطفى درويش

الفنانة جلا هشام

الفنان طه الدسوقي

الفنانة صفاء الطوخي

الفنانة سالي حماد

الفنانة ريهام الشنواني

الوجه الجديد نانسي هلال.

المسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

إخراج محمد سلامة.

قصة وأحداث مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلى مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتأخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.