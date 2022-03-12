السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تقدم 840 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى أوغندا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قررت الولايات المتحدة، تقديم 840 ألف جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" إلى أوغندا، في إطار مبادرة "كوفاكس" لضمان وصول اللقاح إلى دول العالم الأكثر فقرًا.

وأفاد مسؤول بالبيت الأبيض، حسبما نقلت صحف أوغندية، بأنه من المقرر أن تتسلم أوغندا شحنة اللقاح يوم الثلاثاء المقبل كأول شحنة من اللقاح ينظمها مرفق "كوفاكس" بهدف توفير مخزون احتياطي من اللقاحات لتلبية احتياجات السكان المعرضين للخطر مثل اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليًا والأقليات ومناطق النزاعات.

وأعلنت الولايات المتحدة اعتزامها توفير مخزون احتياطي يبلغ 300 ألف جرعة من اللقاح نفسه لتوزيعها على فرق العمل الإنساني وبعثات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد مرارًا أن الولايات المتحدة ستكون "ترسانة اللقاحات" في العالم، كما تؤكد إدارته باستمرار أن تبرعات الولايات المتحدة من اللقاحات لا تخضع لأي شروط كما لا تستهدف خدمة أهداف الولايات المتحدة الدبلوماسية أو الاستراتيجية.

كامبالا اوغندا لقاح كورونا الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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