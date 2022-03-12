السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لحريق في منزل أسرة الفنان نور محمود

الفنان نور محمود
الفنان نور محمود

تعرض منزل والدة زوجة الفنان نور محمود الصحفية  نانسي عبد المنعم لحريق هائل خلال الساعات الماضية أمس الجمعة، أثناء تواجد العائلة بالكامل بالمنزل مما نتج عنه الكثير من الإصابات منها إصابة خطيرة.

حريق منزل زوجة الفنان نور محمود

وبسبب الحريق الهائل نقلت والدة زوجة الفنان نور محمود لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة في الرعاية المركزة نظرا لخطورة الإصابة بينما أصيب هو وزوجته وابنتهما بإصابات مختلفة.

ونشر الفنان نور محمود أمس الجمعة منشورا غامضا طلب فيه الدعاء حيث كتب، "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".. الحمد لله رب العالمين" وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما أرسل له الكثير أسئلة للاطمئنان على صحته وأسرته.

وتحظى كافة مواعيد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث على نسب مشاهدة عالية من قبل الجماهير حيث يشارك في بطولة المسلسل الفنانة سوسن بدر والفنان سيد رجب والفنان مدحت صالح والفنانة نرمين الفقي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمود حجازي والفنان ولاء الشريف والفنانة صفاء الطوخى والفنان أحمد صيام.

وتعرض عبر شاشة قناة  DMC دراما في الساعة الحادية عشر مساءا وتعاد الساعة الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا في اليوم التالي حيث حرصت القناة على العرض في مواعيد مختلفة تتناسب مع الجميع.

مسلسل أبو العروسة 3 من المسلسلات ذات الطابع المصري التي لقيت نسب مشاهدة عالية عبر شاشة مجموعة قنوات DMC مؤخرا، حيث تم اختيار مواعيد مميزة لعرضها على شاشة قناة DMC و DMC دراما ليتمكن كافة المشاهدين من من متابعة أحداث الحلقات في الأوقات المناسبة لهم من السبت إلى الأربعاء.

وقدم الفنان نور محمود مؤخرا عدد من الحكايات والمسلسلات التي نجح فيها في إقناع الجمهور.

حريق منزل زوجة الفنان نور محمود والدة زوجة الفنان نور محمود نور محمود الفنان نور محمود الصحفية نانسي عبد المنعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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