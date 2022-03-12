السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2821 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية 2821 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

1-وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

2-يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

3ـ يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

4- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

5ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

6-يسهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.

الأجهزة الأمنية الملصق الالكتروني حركة المرور المركبات المطلوبة أمنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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