ضبط 225 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف و629 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 185 قطعة سلاح ناري بحوزة 162 متهما فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 86629 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 225 قضية مخدرات

كما تمكنت القوات في مجال ضبط التشكيلات العصابية من ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 13 حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 225 قضية مخدرات بإجمالي 234 متهما، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 50 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 20 متهما.

ضبط 25552 مخالفة مرورية

وتم ضبط 281 دراجة نارية مخالفة في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 5 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25552 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود الأمن الاقتصادي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 3841 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13497 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 217 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة..

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 130 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1363 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية)،

جهود أمن المنافذ

تمكنت قوات أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من ضبط:

1. في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (8) قضايا.

2. في مجال الأمن العام تم ضبط 32 قضية.

3. في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1534 مخالفة مرورية متنوعة.

4. في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 258 حكم قضائي متنوع.

5.فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 8 قضايا.

حملة مكبرة في الإسكندرية لضبط جرائم الغش التجاري..

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بحملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن تحقيق ضبط سائق مستقلاً إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بتجميع المواد البترولية المدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وبحوزته (50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي).

وضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، لقيامه بتخزين كميات من السلع الأساسية "دقيق فاخر – زيت طعام" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون، وبحوزته (19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر – 1000 كرتونة زيت طعام بإجمالي 12000 زجاجة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر ودون الإعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر).

كما تم ضبط المسئول عن مخبز حر كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الدعم والمخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، داخل مخزن ملحق بالمخبز غير معلن عنه، وإعادة تعبئته داخل أجولة خاصة بالدقيق الفاخر، بقصد حجبه عن التداول، وبحوزته (10700 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم تم تعبئته داخل أجولة خاصة بالدقيق الفاخر بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.