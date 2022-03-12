مع اقتراب فصل الصيف.. نصائح لحماية البشرة من أشعة الشمس

يقترب فصل الشتاء من محطة الآخيرة، وبدأت الفتيات في السؤال على كيفية الاستعداد للصيف، والتجهيزات التي يجب أن يقوموا بها، استعداد لهذا الفضل الملئ بأشعة الشمس التي تؤثر بشكل كبير في البشرة، فكما للشمس أثار إيجابية لها أيضًا العديد من الأثار السلبية، إذا ما تعرض لها الإنسان في أوقات الذروة.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح لحماية البشرة من أشعة الشمس، استعدادا لفصل الصيف وذلك بحسب ما ورد في موقع "cancer".

استخدم واقي الشمس:

يعتبر استخدام واقي الشمس هو النصيحة الأولى والأكثر فاعلية للحماية من أشعة الشمس الضارة، ولكن بشروط، يجب أن يتضمن الواقي عدد من الشروط لأنه إن قام بحمايتك من أشعة الشمس فمن الممكن ألا يحميك من الإصابة بسرطان الجلد، إذا لم تختار نوع جيد، ويجب أن يتحقق في الواقي من الشمس عدد من الشروط أهمها أن يكون صالح للاستخدام تحت الماء، وأن يكون بعامل حماية لا تقل عن ٣٠ درجة، وأن يكون من شركات معروفة وموثوق فيها، قم بإعداد وضع الواقي من الشمس كل ساعتين، أو كل ساعة في حالة كنت تستخدمه تحت الماء.

الجلوس في الظل:

قم باختيار الأماكن التي لا تحتوي على أشعة شمس كبيرة وقم بالجلوس أو السير فيها، حيث يجب الإبتعاد عن الشمس قدر المستطاع.

الخروج بعيدًا عن أوقات الذروة:

تجنب الخروج في الأوقات التي تكون فيها الشمس في كبد السماء، فأشعة الشمس وقتها تكون شديدة للغاية ومن الممكن أن تؤثر عليك بالسلب، لذلك حاول اختيار الأوقات التي تلي الذروة أو قبلها.

ارتداء نظارات الشمس والقبعات:

تعمل القبعات ونظرات الشمس على حمايتك من الأشعة الضارة لذلك احرص على أن تكون نضارات الشمس ذات جودة لأنها تمكنك من الاحتماء وعدم إلحاق الضرر بعينيك جراء التعرض للأشعة فوق البنفسجية.