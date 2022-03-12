السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مطعم كندي يغير طبق «فلاديمير» لرئيس أوكرانيا.. العقوبات المعنوية ضد بوتين

الرئيس الروسيى فلاديمير
الرئيس الروسيى فلاديمير بوتين

لم تكن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الدول الغربية على روسيا بسب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، وحدها التى أثرت على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وترصد الدستور في التقرير التالي العقوبات المعنوية التى طالت الرئيس الروسي بسبب أوكرانيا:

كندا: تغير اسم وجبة وتبدلها بإسم الرئيس الأوكرانى

فى كندا، غيرت سلسلة مطاعم تسمية طبق بوتين الشهير المصنوع من البطاطس المقلية المغطاة بالجبن والصلصة، بسبب التشابه مع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأطلق مطعم فريت ألور، على نسخته من هذا الطبق الرائج في كندا اسم فلاديمير، لكن بعد شكاوى من الزبائن، استدبلت السلسلة اسم الطبق ليصبح "ذي فولوديمير" نسبة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لتصريحات صاحب السلسلة، يانيك دي غروته.

وأوضح دي غروته أن مالكي سلسلة فري ألور التي تدير أكثر من عشرة فروع في كيبيك وعددا قليلا من الفروع في فرنسا، غير مسيسين، ويعتمدون الفكاهة أسلوبا في تسمية الأطباق، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتم إضافة طبق "فلاديمير" إلى قائمة المطعم عند إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا عام 2012.

وتابع المسؤول تصريحاته قائلا "عندما عرف الناس أن بوتين يلقي قنابل على أوكرانيا، قررنا عندها إحداث تغييرات في القائمة".

فرنسا: مطعم يتلقى تهديدات بسبب اسمه

وفي فرنسا، أفاد مطعم اخر يحمل اسم "لا ميزون دو لا بوتين"، في بيان بأنه تلقى اتصالات تنطوي على إهانات وحتى تهديدات من أشخاص ربطوا طبق المطعم الرئيسي خطأ بالرئيس الروسي.

مقاطعة كيبيك يغير توصيفه بسبب بوتين

كما غير مطعم "روي جوسيب" في دروموندفيل بمقاطعة كيبيك الذي يقول إنه مبتكر طبق بوتين عام 1956.

وهو التوصيف الذي يعتمده عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه مخترع البطاطا المقلية والجبن، وفقا لوكالة فرانس برس.

العقوبات الاقتصادية روسيا الدول الغربية الرئيس الروسي العقوبات المعنوية كندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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