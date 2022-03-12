السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب أصيب في انقلاب دراجة بخارية بطريق المريوطية فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

لقي شاب مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، عقب انقلاب دراجة بخارية يستقلها بصحبة صديقه بطريق المريوطية، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، إلا أن أحدهما فارقا الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شابين نتيجة انقلاب دراجة بخارية يستقلانها.

تم استدعاء سيارتين إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن تدهور الحالة الصحية لأحدهما أدت إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

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وائل لطفي

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