السيطرة على حريق في «مقلة لب» بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على الحريق اندلع بمقلة لب بمنزل كائن بكفر الزقازيق دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمقلة لب ناحية كفر الزقازيق دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وهرعت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات، وتبين من الفحص نشوب حريق بمقلة لب بمنزل بالقرب من كوبرى أم عثمان كفر الزقازيق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجاري تحرير محضر بالواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.