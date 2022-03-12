السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أنهى حياة الطبيبة بـ«لكمة قاتلة» بعد ابتزازها بصورها.. وإحالته لـ«الجنايات»

محكمة
محكمة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة شاب لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقته بسبب صورها الشخصية.

وكشفت التحقيقات ان البداية كانت بتعارف المتهم بالمجنى عليها عبر الفيس بوك، حيث تبادلا المحادثات بينهما وتطورت العلاقة وتعرف كل شخص عن حياة الآخر، وأرسلت له المجنى عليها صورا شخصية لها عبر "الإنترنت"، وأخبرها صديقها بأنه يعيش ويعمل في مدينة الغردقة.

كما كشفت التحقيقات أن الطبيبة كانت تعيش بمفردها في شقتها بمنطقة التجمع الأول وطلبت من صديقها مقابلتها في الشقة، وفى يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليها داخل شقتها، بسبب تهديدها بصور أرسلتها له الطبيبة عبر "الإنترنت" أثناء تبادل الحديث بينهما على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وابتزها بتلك الصور، تطورت المشادة الكلامية بين المتهم والمجنى عليها الى تشابك بالأيدي بسبب التهديد بالصور الشخصية ما دفع المتهم للاعتداء بالضرب على المجنى عليها "بلكمة في رقبتها" فقدت على أثرها الطبيبة الوعى وأغلق المتهم عليها باب الشقة وفر هاربا .

لم يدرك المتهم أن الضربة التي وجهها لصديقته الطبيبة كانت "مميتة"، وظن أنها ستفيق بعد ذلك، لكن الطبيبة لم ترد على اتصالات أسرتها ما أدخل الخوف بقلب والدها الذي أسرع إلى شقتها في التجمع، وطرق باب الشقة، فلم تفتح له، مما جعله يكسر باب الشقة ليجد ابنته جثة هامدة ملقاه على الأرض واتصل والدها بالشرطة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبفحص هاتف المجنى عليها تم العثور على رقم محمول اتصل بها قبل الحادث، وتبين أنه صديقها وتم القبض عليه وإحالته للنيابة .

نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات قتل صديقته مدينة الغردقة

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وائل لطفي

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