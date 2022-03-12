مصرع فتاة وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 2 آخران، اليوم السبت، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق قنا نجع حمادي، أمام قرية بركة بنجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد مصرع فتاة وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- نجع حمادي أمام قرية بركة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع دعاء على عبدالرحيم، 24 عامًا، وإصابة منة محمد أبوالمجد، 17عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد يوسف سنوسي، 24 عامًا، سحجات وكدمات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وتم نقلهم إلى المستشفى.