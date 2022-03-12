اليوم العرض الأول للفيلم الروائي القصير "مش بالورقة والقلم" بمركز الإبداع الفني

يقيم المركز القومي للسينما، في السادسة من مساء اليوم السبت، إحتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

هذا وتتضمن الاحتفالية العرض الأول للفيلم الروائي القصير "مش بالورقة والقلم" للمخرج أحمد محمد عبده . والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ومن إخراج أحمد محمد عبده، وسيناريو وحوار ناجي عبد الله وبطولة: مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء على وبريهان أنور ويحيي نديم. وفريق العمل مدير تصوير محمد مطر ومونتاج منار حسني. و شارك في الفيلم عدد من محاربات السرطان بمستشفي بهية.

وتدور أحداث فيلم "مش بالورقة والقلم"، في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان. وتأتي هذه الاحتفالية في إطار دعم المركز القومي للسينما لدور المرأة المصرية وإبراز أهميتها في المجتمع .ومن المقرر أن يتم تكريم ثمانية من محاربات السرطان ويشارك في الإحتفالية السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، والدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية.



ــ إنطلاق مهرجان أسرة الفرسان الــ 19 للرسوم المتحركة العربية

في سياق متصل، يحتضن مركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية خلف المسرح الكبير، في الثالثة والنصف من بعد عصر اليوم أيضا، افتتاح الدورة التاسعة عشر لمهرجان الرسوم المتحركة العربية، والذي تنظمه أسرة الفرسان بكلية الفنون الجميلة. هذا ويستمر المهرجان حتى الأحد الموافق ٢٠ مارس الجاري.

ويقدم المهرجان إنتاج العديد من الاستوديوهات المصرية المتنوعة في أساليبها وتقنياتها وأفكارها، مثل ستوديو السحر وكارتونايل، وA+ cartoon وفُلك وسمكة وجميلة. وغيرها من الأستوديوهات.

كما يعرض خلال أيام المهرجان مشاريع التخرج المتميزة في مجال الرسوم المتحركة لكليات الفنون الجميلة وللمعهد العالي للسينما. كما تعرض الأعمال المقدمة لمسابقة العشرين ثانية رسوم متحركة.

كما يتضمن مهرجان أسرة الفرسان الــ 19 للرسوم المتحركة العربية، في دورته لهذا العام بتكريم اسم الراحل الدكتور علي سعد مهيب، أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة السابق بالمعهد العالي للسينما..

ويقدم المهرجان جوائز عبارة عن أعمال فنية لأساتذة وفنانين متبرعين بها، وشهادات تقدير للأعمال الفائزة في مجالات الإخراج والتحريك وتصميم الشخصية والخلفيات ومشاريع التخرج ومسابقة العشرين ثانية.

