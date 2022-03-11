السياحة تستعد للمشاركة فى معرض «2022 BIT» أبريل المقبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن مشاركتها فى معرض «2022 BIT »، والمزمع عقده بمدينة ميلانو الإيطالية، فى الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2022.

وطالبت الهيئة من غرفة شركات السياحة أنه على الشركات الراغبة في المشاركة سرعة سداد قيمة المشاركة بالمعرض المزمع أن تقوم بالسداد قيمة المشاركة فى المعرض، لافتة إلى أن رسوم الجناح الواحد تصل لـ2525 يورو شاملة رسوم التسجيل و2 بطاقة دخول للمعرض واستخدام منصة لعقد لقاءات الشركات مع شراكائها من منظمى الرحلات.

وأشارت إلى أن الشركات الراغبة فى الاشتراك لابد من أن تقوم بتسليم خطاب مختوم من الشركة باللغة الإنجليزية اسم الشركة والموقع الالكترونى الخاص بالشركة، والإيميل الخاص بها، وكافة البيانات الخاصة بالشركات.

يذكر أن معرض bit 2022 من أكبر المعارض السياحية التى تقام فى إيطاليا، وكان من المفترض أن يقام خلال شهر فبراير، ولكن تم تأجيله إلى شهر أبريل، لحين التعافى من تداعيات فيروس كورونا.

وقد أعلنت الجهة المنظمة للمعرض أن المعرض سيقام تحت عنوان "موضوع جلب الابتكار إلى السفر"، وسيتم تقسيمه إلى 4 مجالات شاملة، السفر الغذائي، ومختبر السفر، والموضوعات الساخنة، وتقنية السفر، والتي ستتم إضافة الاستدامة إليها، كموضوع شامل لجميع المجالات.

كما سيتم خلال المعرض إعادة إطلاق قطاع السياحة في ضوء سيناريو ما بعد الجائحة، مع التركيز على موضوعات "الجيل القادم" مثل السفر إلى الفضاء، كما سيتم مناقشة الاستراتيجيات التي يجب أن تتم بعد التعافي فيروس كورونا و"مستقبل تعلم الضيافة" بالفنادق، كما ستكون دور التكنولوجيا فى القطاع السياحى نصيب من المشاركة.